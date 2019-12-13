Trakya'da arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya'da arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Trakya'da arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde arazi toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Trakya'da arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde arazi toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, arazi toplulaştırmasının, sulama ve tarla içi geliştirme çalışmalarıyla birlikte düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmaları yapıldığını kaydeden Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Edirne'de 2019 yılında 8 projede 151 yerleşim biriminde 2 milyon 879 bin 440 dekarda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında, 54 bin 541 dekarda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiş olup, çalışmalar sürmektedir. Kırklareli'nde bir proje kapsamında 15 yerleşim biriminde 400 bin dekarda, Tekirdağ'da ise bir projeyle 35 yerleşim biriminde 712 bin dekarda toplulaştırma çalışmaları hızla devam etmektedir."

Aydın, sınırları düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmeti işlerinin de gerçekleştirildiğini bildirdi.

Arazi toplulaştırmanın önemli katkıları olduğuna işaret eden Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleriyle kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 azalmaktadır. Arazi toplulaştırmasıyla parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artar."

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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