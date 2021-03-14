Trakya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimler yoğunlaştırıldı - Son Dakika

Trakya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle denetimler arttırıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için sürücülerin evraklarını inceleyen ekipler, sokağa çıkma iznini ibraz edemeyen sürücülere idari işlem uyguladı.

Ayrıca marketlerin önünde alışveriş için yoğunluk oluşturan vatandaşlar uyarıldı.

"Çok yüksek riskli" iller arasında olan Edirne'de, lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler kapsamında kapalı bulunuyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, içinde çocuk oyun gruplarının bulunduğu çocuk parklarına ve halkın yoğun olarak kullandığı tüm parklara girişe izin verilmiyor.

Kırklareli'nde vaka sayılarındaki artış nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı.

Ekipler, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birçok noktada uygulama yaptı.

İl genelinde denetimlerini artıran ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamalara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ekipler, gün boyu denetimlerini sürdürecek.

Tekirdağ'da da polis ekipleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında denetimlerde bulunuyor.