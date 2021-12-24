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Trakya'da aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu sürüyor - Son Dakika

Trakya'da aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu sürüyor

24.12.2021 11:20
Trakya'da aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu sürüyor

Trakya'da aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu devam ediyor.

Trakya'da aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu devam ediyor.

Aşı randevusu alanların, merkezlerde sıra oluşturduğu gözlendi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğunluk nedeniyle aşı ekiplerinin sayısı da arttırıldı.

Üç farklı odada gerçekleştirilen aşılamada, vatandaşlar gerekli formları doldurmalarının ardından kısa süre içinde hatırlatma dozlarını oluyor.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Edirne ilk sırada, Tekirdağ üçüncü, Kırklareli altıncı sırada yer aldı.

Kent sakinlerinden Muharrem Özşahin (65), AA muhabirine, kendi sağlığı ve toplum sağlığını korumak amacıyla aşı olduğunu söyledi.

Herkesin aşı olması gerektiğini ifade eden Özşahin, daha önce kızı ve damadının da hasta olduğunu kaydetti.

Kentte son zamanlarda vakaların arttığını ve endişelendiklerini anlatan Özşahin, "Biraz daha kurallara riayet etmemiz gerekiyor." dedi.

Tahaberk Bergan ise tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da da aşı merkezlerine gidenler hatırlatma dozlarını olmaya devam ediyor.

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Araştırma, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trakya'da aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu sürüyor - Son Dakika
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