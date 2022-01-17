KIRKLARELİ - Trakya'da aşılama çalışmaları Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor - Son Dakika

Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu illerden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ da aşılama merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılama programı devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de ilk doz aşılama ortalaması yüzde 92,24, ikinci doz aşı ortalaması ise yüzde 83,98 olarak kayda geçti.

Buna göre Kırklareli, aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında yüzde 86,1 ile beşinci sırada yer aldı.

Aşılanma oranında Edirne yüzde 84,0 ile, Tekirdağ ise 84,1 ile Türkiye ortalamasının üzerindeki yerini korudu.

Vatandaşların aşı için sağlık merkezlerine başvurduğu Trakya'da, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de yoğunluğun arttığı gözlendi.

-"Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizleri mutlu ediyor"

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşılama çalışmalarını inceledi.

Sağlık personeli ile vatandaşlara teşekkür eden Cerit, AA muhabirine, aşılama çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Trakya'da aşılama çalışmalarının en üst düzeyde olduğunu anlatan Cerit, "Kovid-19 ile mücadelenin en önemli ayaklarından biri aşı. Bütün teşekkürlerimiz öncelikle Kırklareli halkına. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Aşı, maske, mesafe ve hijyen gibi tedbirlere uyulması gerektiğini anlatan Cerit, şöyle devam etti:

"Salgınla mücadeleye devam edeceğiz. Kırsal alanda da aşı çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizde TURKOVAC aşısıyla büyük bir başarıya imza atıldı. Yerli aşımız da en kısa sürede ilimizde olacak inşallah. Ülkemizin kendi aşısına sahip olması bizim için de büyük bir gurur. Bütün vatandaşlarımızın tereddüt etmede aşısını yaptırmasını bekliyoruz.

Aşısız ve tedbirlere uymayan vatandaşlarımızın hastaneye yatışlarının daha fazla olduğunu, yoğun bakım ve vefat olaylarının daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Somut delillerle konuşuyoruz, afaki konuşmuyoruz, bilime dayalı konuşuyoruz. Hastane yatışı yoğun bakıma gidiş istemediğimiz şeyler ama aşısızlarda, tedbirlere uymayanlarda bu durumun fazla olduğunu gördükçe neden aşı olmasın diyoruz."

Aşı olan vatandaşlardan Nurullah Köse de tüm vatandaşları aşı olmaya davet ederek, "Aşılama ne kadar fazla olursa Türkiye genelinde tüm insanlar daha çok rahat edecek." dedi.