Trakya'da aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor - Son Dakika

Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ da aşılama merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılama programı devam ediyor.

Bu kapsamda 2 doz Sinovac ile 2 doz Biontech aşısını olan ve son aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları veriliyor.

Trakya'da vatandaşlar, sağlık merkezlerine gelerek aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğunluk geçen haftaya nazaran arttığı gözlendi.

Kırklareli'nde 76 yaşındaki Mehmet Gündüz ile 75 yaşındaki Hayriye Gündüz'ün bastonları ile el ele tutuşarak aşı merkezine gelmesi sağlık çalışanlarının beğenisini kazandı.

Mehmet Gündüz, AA muhabirine, bir çok kronik rahatsızlığının olduğunu ancak aşılama çalışmaları nedeniyle salgına yakalanmadığını söyledi.

Herkesi aşı olmaya davet eden Gündüz, "Bir baba evladının kötülüğünü ister mi? Devlette istemez işte. Bu nedenle herkes aşısını olsun." dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Yavaş ise hastalıktan korunmak için aşı olmak zorunda olduklarını ifade etti.

Çok acılar yaşandığını vurgulayan Yavaş, "Aşı olmamak için direnenlere Sağlık Bakanlığı bir yasa çıkarsın, ne kahvehaneye ne dışarı çıkmasına müsaade etmesin." ifadelerini kullandı.

Edirne ve Tekirdağ'da da aşılama çalışmaları devam ediyor.