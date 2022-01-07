Trakya'da "aşılanmaya" güvenerek tedbirleri gevşetenler vaka sayılarını artırıyor - Son Dakika

Trakya'da Kovid-19'a karşı yüksek aşılanma oranına rağmen vakaların artması, "aşılanmaya" güvenenlerin tedbirleri gevşetmesine bağlanıyor.

Türkiye ortalaması yüzde 83,45 olan ikinci doz aşılanma oranı, Edirne'de yüzde 83,80, Kırklareli'nde yüzde 85,80, Tekirdağ'da yüzde 83,70 durumunda bulunuyor.

Aşılanma oranının yüksekliğine rağmen, Sağlık Bakanlığının açıkladığı, 18-24 Aralık'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü 10 il arasında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ da yer alıyor.

"Hiçbir aşı ilelebet korumaz"

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, AA muhabirine, aşılanmaya güvenerek tedbirleri aksatanların olduğunu söyledi.

Aşıların da belli bir koruyuculuk süresi bulunduğuna dikkati çeken Yorulmaz, "Vakaların artmasındaki önemli faktör, toplumsal olarak aşılandık, bu aşı sanki ilelebet bizi koruyacak gibi düşünen bir grup var." dedi.

Edirne gibi sınır kentlere alışverişe gelen ve kurallara uymayanların da vaka artışına etkisi olduğunu ifade eden Yorulmaz, "Turistler maske takmıyor, bir şey olmuyorsa niye biz takıyoruz gibi tavırlar içerisine giren insanlarımız da oldu. Onu da sıkça görüyoruz. Mesafeye özen anlamında ciddi eksiklikler olduğunu da görüyoruz." diye konuştu.

Son dönemde dışarıda çok fazla sigara kullananların bulunduğunu gözlemlediğini belirten Yorulmaz, bu insanların kendilerinin yanı sıra maske takmamaları nedeniyle topluma zararları olduğunu kaydetti.

Vatandaşlardan maske çağrısı

Edirne'de vatandaşlardan Hacer Sert, aşıların birçok kişide rehavete neden olduğunu dile getirdi.

Maske ve mesafe kuralının göz ardı edildiğini vurgulayan Sert, "Maalesef vakalar artıyor. İnsanların dikkat etmesi gerekli. Aşı olunduğu için bir rahatlığa kavuşulmamalı. Kurallara riayet edilmezse sorun daha da büyür." dedi.

Esnaf Hakan Fındıklı ise herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.

Kentte vakaların artış nedenlerinin başında maske kuralına uyulmaması geldiğini ifade eden Fındıklı, "Maske takmayı unuttuk. İnsanlar sokakta, dükkanlarında maske takmıyor. Aşılı da olsak aşısız da olsak lütfen maskemizi takalım. Evde yaşlılarımız var, en azından onları düşünelim." diye konuştu.