Trakya'da ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı" zararlısına karşı mücadele yürütülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı" zararlısına karşı mücadele yürütülüyor

13.07.2022 13:12

Trakya'da ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı" bazı tarlalarda yoğun olarak görülmeye başladı.

Trakya'da ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı" bazı tarlalarda yoğun olarak görülmeye başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son günlerde bazı ayçiçeği tarlalarında artan çayır tırtılı popülasyonu gelişim dönemindeki bitkiye zarar veriyor.

Edirne'de, en çok Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Keşan ilçelerinde yoğun olarak görülüyor.

-"İlaçlama yapılırken arıcılar uyarılmalı"

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu.

Bayazıt, üreticilerin çayır tırtılına karşı dikkatli olması gerektiğini ve gerekli kontrolleri yapmaları gerektiğini belirtti.

Ekiplerin inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Bayazıt, "Ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zararlar oluşturduğu tespit edildi. Zararlı ile ilaçlı mücadele yapılabilmektedir. İlaçlı mücadele yapacak olan üreticilerimiz ayçiçeğinin çiçek döneminde bulunması nedeniyle ilaçlarını arıların aktif olduğu saatlerde yapmamaları ve arıcıları bilgilendirmeleri gerekli." dedi.

Uzunköprü Hamitli köyü üreticilerinden Turgut Serbest ise tarlalarda ilaçlı mücadeleye başlayacaklarını ifade etti.

Endişeli olduklarını belirten Serbest, "Bu tırtıllar yaprakları yiyor. Çiçeği besleyen kısım da yapraklar. Artarsa tane alamayız." dedi.

Necip Yıldırım da tırtıl zararının artması durumunda verim sıkıntısı yaşanacağını dile getirdi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, çayır tırtılının Trakya'daki ayçiçeği tarlalarında görülmeye başladığını söyledi.

Yaklaşık son bir haftadır şikayetlerin artmaya başladığını ifade eden Şaylan, tırtılların ayçiçeklerine zarar vermeye başladığını kaydetti.

Bazı çiftçilerin drone ile tarlaları ilaçlatmaya başladığını dile getiren Şaylan, "Trakya'da aldığımız haberlere göre Edirne'de, Tekirdağ'da ve Kırklareli'nde de yoğun bir şekilde var. Tırtıllar ayçiçeklerini aşağıdan yemeğe başlıyor, yukarıya kadar bütün yaprakları kurutuyor." diye konuştu.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da kentte bazı bölgelerde tarlalara zarar verdiğini dile getirdi.

Çiftçilere bilgilendirmenin yapıldığına işaret eden Öcal "İlimizde tırtıl ile ilgili çok olumsuz bir durum yaşamadık. Bazı tarlalarda azda olsa zarar var. Biz çiftçilerimize gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Üreticilerimizde ilaçlamalarını yaptı. Şu an için çiftçilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah üreticilerimiz için sorunsuz bir sezon olur" dedi.

YORUMLAR
500
Balıkesir Valisi Şıldak: 'FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerine karşı, mücadele ruhunu toplumsal hafızada daima diri tutacağız' Balıkesir Valisi Şıldak: 'FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerine karşı, mücadele ruhunu toplumsal hafızada daima diri tutacağız' Edirne'de kırmızı ayçiçekleri çiçek açtı Edirne'de kırmızı ayçiçekleri çiçek açtı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da ayçiçeği zararlısı 'çayır tırtılı' zararlısına karşı mücadele yürütülüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:00 Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! "Biz ne olacağız"
14:57 İtalyan temsilcisi, Zeki Çelik'in ardından Abdülkadir Ömür'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı
14:39 Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde
14:29 Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var
14:25 Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi...
14:21 İzmir'de komşular arasında çıkan havlayan köpek kavgasında 3 kişi katledilmişti! Şarjörü veren belli oldu
14:00 Oğlunun skandal görüntüleri sonrası, anket sonuçları da Biden'ı yıktı
13:57 Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart...
13:55 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı
13:52 Çeşme'de tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, plajda aşka geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 15:08:15. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya'da ayçiçeği zararlısı "çayır tırtılı" zararlısına karşı mücadele yürütülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement