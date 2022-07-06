Trakya'da ayçiçeğinde yüksek verim için üreticiler yağış bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da ayçiçeğinde yüksek verim için üreticiler yağış bekliyor

06.07.2022 10:37
Trakya'da ayçiçeğinde yüksek verim için üreticiler yağış bekliyor

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da üreticiler yüksek verim için ürünlerinin gelişim döneminde yağış bekliyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da üreticiler yüksek verim için ürünlerinin gelişim döneminde yağış bekliyor.

Trakya'da "sarı gelin" olarak anılan ayçiçekleri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyadı.

Bahar yağışları ve büyüme dönemindeki mevsim şartlarının istenen düzeyde ilerlemesiyle ayçiçekleri güzel bir seviyeye ulaştı. Üreticiler, gelişim dönemine giren ayçiçeğinin yüksek verime ulaşması için gözünü yağmura çevirdi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, çiftçilerin güzel bir ayçiçeği sezonu için yağış beklediğini söyledi.

Ayçiçeğinin gelişim sürecinde suya ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Arabacı, "Geçen düşen yağmurlar ayçiçeğinin baş yapısının oluşumunu rahatlattı, iyi bir yağış olmuştu. Bu dönemde gelecek yağış hem başın olgunlaşmasına hem de taneyi beslemesine yardımcı olur" dedi.

Arabacı, yağışlar ve mevsim şartlarının uygun olması halinde iyi verim alınacağını dile getirdi.

Bereketli ve hayırlı bir sezon dileyen Arabacı, "Şu an gidişat kötü değil, iyi gidiyor. Tabi inşallah yakın zamanda güzel bir yağış alırız. Bu yağışları aldığımız taktirde bol ve bereketli bir sezon geçiririz diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alacak"

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ise Tekirdağ'ın ayçiçeği üretiminde önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Bu yıl yağış durumuna göre ayçiçeğinde yüksek verim olabileceğini belirten Öcal, "Tekirdağ'da bu yıl 1 milyon 500 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu yıl ekim zamanında yağışlar da çiftçinin istediği şekilde oldu. Ayçiçekleri açmaya başladı. Bu dönemlerde yağış olması durumunda çiftçilerimiz için güzel verimler bekliyoruz. Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alacak inşallah. Şu ana kadar üreticilerimizden hastalık ve zarar konusunda bir olumsuzluk yok." dedi.

Tekirdağ'da 600 dekar alanda ayçiçeği ekimi yapan Metin Arabacı, bu dönemlerde yağacak yağışların ayçiçeklerinde verimi daha da artıracağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ayçiçekleri bu sene uygun zamanda ekildi. İlk ekim zamanındaki yağış miktarı yeterliydi. Şu anda bölgemizde kurak bir sezon geçiriyoruz. Ayçiçekleri de çiçek döneminde. Bu dönemler de yağış olursa rekor verimlere ulaşırız. İlimizde dekarda 200-250 kilogram verim bekliyoruz. Yağış olursa dekarda 300-350 kilogram verimleri yakalarız. Köylerde yağış alan yerler var ama özellikle deniz kenarları fazla yağış almadı."

"275 bin ton ayçiçeği hedefliyoruz"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da Kırklareli'nde ayçiçeği gelişiminin çok güzel olduğunu belirtti.

Bu yıl ekili alanların güzel yağış aldığını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Trakya toprakları çok verimli. Bu topraklarda yetiştirilen hububat verimli ve yüksek kaliteli oluyor. Geçen yıl 240 bin ton verim elde ettik. Bu yıl 275 bin ton ayçiçeği hedefliyoruz. Sulanabilir tarım arazilerinde dekara 450 kilograma kadar verim alıyoruz. Bölgede sulanabilir arazilerimizde de artış oldu. Bu da verime yansıyacaktır. Bir yada iki kez yeteri kadar yağış alabilirsek hedeflediğimiz rakamın üstüne de çıkabiliriz."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da ayçiçeğinde yüksek verim için üreticiler yağış bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:01 17 lirayı aşan doların yükselişi sürüyor! 17,18 dolar/TL seviyesine yükseldi
10:54 Dalgalar arasında kaybolan İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde ortaya çıktı
10:45 Fırlatılan bardak bir adamı kör etti! Yakalanan şüpheli ifadesiyle şaşkına çevirdi
10:42 Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:35 Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
10:16 Bir zamanlar Beşiktaş taraftarının yengesiydi! Jelena ve Tosic boşanma kararı aldı
10:09 Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 11:11:39. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya'da ayçiçeğinde yüksek verim için üreticiler yağış bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement