Trakya'da ayçiçeklerine zarar veren "çayır tırtılı"na karşı ilaçlı mücadele etkili oluyor - Son Dakika
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Trakya'da ayçiçeklerine zarar veren "çayır tırtılı"na karşı ilaçlı mücadele etkili oluyor

14.07.2022 10:58
Trakya'da ayçiçeklerine zarar veren "çayır tırtılı"na karşı ilaçlı mücadele etkili oluyor

Trakya'da ayçiçeğini etkileyen "çayır tırtılı" zararlısına karşı üreticilere ilaçlı mücadele tavsiyesinde bulunuldu.

Trakya'da ayçiçeğini etkileyen "çayır tırtılı" zararlısına karşı üreticilere ilaçlı mücadele tavsiyesinde bulunuldu.

Edirne'de, Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Keşan ilçelerinde yoğun olarak görülen çayır tırtılı ayçiçeğinin yapraklarını yiyerek bitkinin gelişimine olumsuz etki yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, çayır tırtılı popülasyonunun fazla olduğu bölgelerde incelemede bulundu.

Yapılacak mücadele yöntemlerine ilişkin ziraat odası başkanlarıyla görüşen Bayazıt, saha ekiplerinin üreticileri bilgilendirdiğini belirtti.

Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin tarla kontrollerini yapmaları ve gerekli durumlarda ilaçlı mücadele başlamaları gerektiğini vurguladı.

İlaçlı mücadeleden sonuç alındığını belirten Bayazıt, şunları kaydetti:

"Yapılan incelemeler neticesinde, zararlının yaşam döngüsü dikkate alındığında zararlı ile mücadelede önümüzdeki birkaç günün üreticilerimizin zarar görmemesi için önem arz ediyor. Kendi ayçiçeği tarlarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa zaman içerisinde yer aletleri ve insansız hava araçları kullanılarak vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir. İlaçlama yapan çiftçilerimizin tarlalarında yapılan kontrollerde önerilen deltamethrin etken maddeli ilaçların zararlıyı tamamen öldürdüğü tespit edilmiştir."

Bayazıt, ilaçlı mücadele yaparken arıcıların uyarılması ve ilaçlamanın arıların aktif olmadığı saatlerde yapılması uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Uzunköprü, İpsala, Edirne, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'da ayçiçeklerine zarar veren "çayır tırtılı"na karşı ilaçlı mücadele etkili oluyor - Son Dakika
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