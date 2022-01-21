KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesi kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Keşan'da öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Çarşı merkezinde esnaflar, iş yerinin önünde biriken karı temizledi. Kar yer yer 3 santimetre kalınlığına kadar ulaştı. Belediye ile karayolları ekipleri ise yollarda olası buzlanma ve kar birikmesine karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapmak üzere hazır bekletiliyor. Öte yandan Keşan- Uzunköprü karayolunda da etkili olan kar yağışı nedeniyle kış lastiği ve zincir takmayan araçların rampa çıkmakta zorluk çektikleri bildirildi. Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin yolda kalmalara ve kazalara karşı kontrollerini arttırdığı kaydedildi.