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KIRKLARELİ - Trakya'da barajların su seviyesi düşüyor - Son Dakika

KIRKLARELİ - Trakya'da barajların su seviyesi düşüyor

22.08.2021 11:05

Trakya'da haziran ayında yüzde 61,78 olarak ölçülen 14 barajın ortalama doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle ağustos ayında yüzde 49,71'e geriledi.

Trakya'da haziran ayında yüzde 61,78 olarak ölçülen 14 barajın ortalama doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle ağustos ayında yüzde 49,71'e geriledi.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne'deki 6 barajda haziran ayı itibarıyla 272 milyon 2 bin metreküp ölçülen toplam su miktarı, ağustos ayında 211 milyon 379 bin metreküpe düştü.

Kırklareli'ndeki 4 barajda haziran ayında 262 milyon metreküp olarak ölçülen toplam su miktarı ağustosta 202 milyon 956 bine, Tekirdağ'daki 4 barajda ise aynı dönemde 173 milyon metreküpten 145 milyon 552 bin metreküpe geriledi.

Bölgede su miktarı en az olan baraj, 4 milyon 786 bin metreküp ile Türkmenli Barajı oldu.

Trakya'da haziran ayında yüzde 61,78 olarak ölçülen 14 barajın ortalama doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle ağustos ayında yüzde 49,71'e geriledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan bilinçli su tüketimi çağrısı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine, son dönemlerde ihtiyacın fazlası su tüketildiğini gözlemlediklerini söyledi.

Bilinçsiz kullanım nedeniyle barajlardaki su seviyesinin de düştüğünü anlatan Kesimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim yıllık 7 ya da 8 milyon metreküp suya ihtiyacımız var. Bilindiği gibi biz suyumuzu Kırklareli Barajı'ndan alıyoruz ama bu baraj aynı zamanda kullanım suyu olduğu için vatandaşlarımız da üretimde o sudan yararlanıyor ama bilinçsiz kullanım söz konusu. İhtiyacın üzerinde bir tüketim söz konusu. Denetimlerimize bu konuda devam ediyoruz. Bazı duyarsız vatandaşlarımız yaptığımız tespitlerden görüyoruz musluğu açık bırakıp 24 saat, 48 saat o su boşuna akıyor. Bakıyoruz gayri kanuni yollara başvurmuşlar su faturası ödememek için. Bu konuda da ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyorlar. Bizim saniyede 300 litre üretimimiz var ama böyle bir bilinçsiz kullanım söz konusu olduğu için 1000 litreye kadar su tüketimi oluyor."

Suyun bilinçli kullanılması çağrısında bulunan Kesimoğlu, "09.00 ile 15.00 arasında kullanım suyuyla ilgili kısıtlamaya gittik. Bu konuda yüksek binalarda yaşayan vatandaşlarımız bazen basınçla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyor. Kısa bir zaman dilimi içerisinde kapasitemizi arttıracağız hem de suyun bilinçli bir şekilde kullanılması için gerekli uyarılarımızı yapacağız." dedi.

Kesimoğlu, artık Armağan Barajı'ndan su almak istediklerini sözlerine ekledi.

Trakya'daki barajların 2021 yılı haziran ve ağustos ayında doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL28.06.2021 Hacim (milyon m3)28.06.2021 Doluluk Oranı %15.08.2021 Hacim (milyon m3)15.08.2021 Doluluk Oranı %

SÜLOĞLUEDİRNE39,188,233,03877

ALTINYAZIEDİRNE12,537,86,64119

HAMZADEREEDİRNE150,677,9119,05061

KADIKÖYEDİRNE12,522,810,39819

SULTANKÖYEDİRNE25,496,318,06270

Y.KARPUZLUEDİRNE32,179,724,19060

ARMAĞANKIRKLARELİ33,668,133,24267

ÇAYIRDEREKIRKLARELİ12,540,311,67738

KAYALIKÖYKIRKLARELİ111,877,578,70856

KIRKLARELİKIRKLARELİ104,195,679,32975

ÇOKALTEKİRDAĞ125,355,4111,15054

KARAİDEMİRTEKİRDAĞ31,029,120,23819

NAİPKÖYTEKİRDAĞ10,553,29,37847

TÜRKMENLİTEKİRDAĞ6,243,14,78634

KIRKLARELİ - Trakya'da barajların su seviyesi düşüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da barajların su seviyesi düşüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da barajların su seviyesi düşüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da barajların su seviyesi düşüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da barajların su seviyesi düşüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da barajların su seviyesi düşüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da barajların su seviyesi düşüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da barajların su seviyesi düşüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da barajların su seviyesi düşüyor

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Haziran, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Trakya'da barajların su seviyesi düşüyor - Son Dakika


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