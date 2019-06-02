Trakya'da bayram namazı saatleri
42 dakika önce
Ramazan Bayramı namazı Kırklareli ve Tekirdağ'da 06.19, Edirne'de ise 06.21'de kılınacak.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:46 Kaynak: AA
namazı Kırklareli
ve Tekirdağ
'da 06.19, Edirne
'de ise 06.21'de kılınacak.
İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram namazının Kırklareli ve Tekirdağ'da 06.19, Edirne'de ise 06.21'de kılınacağını söyledi.
Tüm camilerin bayram namazı için hazır olduğunu belirten Demirtaş, vatandaşları camilere davet etti.
Demirtaş, camilerde bayram namazı dolayısıyla özel programlar da düzenleneceğini sözlerine ekledi.
Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi
Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu
Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı
Kuşadası'nda bayram hareketliliği