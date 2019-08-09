Son Dakika Haberleri: Trakya'da bayram namazı saatleri
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Trakya'da bayram namazı saatleri

45 dakika önce

Kurban Bayram namazı Kırklareli ve Tekirdağ'da 06.53, Edirne'de 06.56'da kılınacak.

Trakya'da bayram namazı saatleri, System.String[]
Kurban Bayram namazı Kırklareli ve Tekirdağ'da 06.53, Edirne'de 06.56'da kılınacak.
Kırklareli Müftülüğünden alınan bilgiye göre, Trakya'daki tüm camilerin bayram namazı için hazırlandığı bildirildi.
Bayram namazı dolayısıyla camilerde yaşanacak yoğunluk nedeniyle vatandaşların avlularda namaz kılabilmeleri için hazırlıkların da yapıldığı belirtildi.
Bayram namazının 11 Ağustos Pazar günü Kırklareli ve Tekirdağ'da 06.53, Edirne'de 06.56'da kılınacağı öğrenildi.
Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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