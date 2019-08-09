Trakya'da bayram namazı saatleri
45 dakika önce
Kurban Bayram namazı Kırklareli ve Tekirdağ'da 06.53, Edirne'de 06.56'da kılınacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:58 Kaynak: AA
Kurban Bayram namazı Kırklareli
ve Tekirdağ
'da 06.53, Edirne
'de 06.56'da kılınacak.
Kırklareli Müftülüğünden alınan bilgiye göre, Trakya'daki tüm camilerin bayram namazı için hazırlandığı bildirildi.
Bayram namazı dolayısıyla camilerde yaşanacak yoğunluk nedeniyle vatandaşların avlularda namaz kılabilmeleri için hazırlıkların da yapıldığı belirtildi.
Bayram namazının 11 Ağustos Pazar günü Kırklareli ve Tekirdağ'da 06.53, Edirne'de 06.56'da kılınacağı öğrenildi.
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