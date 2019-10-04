Son Dakika Haberleri: Trakya'da beklenen yağış başladı (2)
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Trakya'da beklenen yağış başladı (2)

26 dakika önce

KEŞAN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış açıklamasının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı 22 dereceye düştü.

Trakya'da beklenen yağış başladı (2), System.String[]

KEŞAN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış açıklamasının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı 22 dereceye düştü. Etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Gövdesinden kırılan bir ağaç, büfenin çatısına, diğeri ise park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Gök gürültülü sağanak sonrası bazı caddeler göle dönerken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:38 Kaynak: DHA
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