Son Dakika Haberleri: Trakya'da beklenen yağış başladı(2)
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Trakya'da beklenen yağış başladı(2)

25 dakika önce

KEŞAN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı 26 dereceye düştü.

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KEŞAN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı 26 dereceye düştü. Etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağıştan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Gövdesinden kırılan bir ağaç büfenin çatısına, bir diğeri ise park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Gök gürültülü sağanak sonrası bazı caddeler göle dönerken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerledi.

Görüntü Dökümü

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-Aniden çıkan rüzgar

-Rüzgardan kaçışan insanlar

-Esnafın seyyar tezgahını toplaması

-Aniden başlayan yağış

-Saçak altlarına sığınanlar

-Yağmurda ıslananlar

-Yağmurdan uçamayan güvercin

-Güvercinin pasaj girişine sığınması

-Pasaj girişine sığınanlar

-Trafikte ilerleyen araçlar

-Büfenin çatısına devrilen ağaç

-Otomobilin üzerine devrilen ağaç

-Yolda akan yağmur suları

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:39 Kaynak: DHA
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