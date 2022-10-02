Trakya'da, Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına gittiler - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da, Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına gittiler

02.10.2022 15:36

Trakya'da, Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına gittiler(2)'SEÇİMLERE KATILIM İYİ'Hak ve Özgürlükleri Hareketi (HÖH) Trakya Temsilcisi Güner Çetin, Bulgaristan'daki seçimlere Türkiye'deki çifte vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Trakya'da, Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına gittiler(2)

'SEÇİMLERE KATILIM İYİ'

Hak ve Özgürlükleri Hareketi (HÖH) Trakya Temsilcisi Güner Çetin, Bulgaristan'daki seçimlere Türkiye'deki çifte vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Çetin, Seçim süreci şu an sakin gidiyor. Vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; sandığa gelmeyenler gelsin, demokratik hakkını kullanarak Bulgaristan'da yaşayan Türkleri desteklesin. Oy süreci devam ediyor. Oylar, elektronik ortamda kullanılıyor. Şunu belirtmek istiyorum, özelikle yaşlılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir çekince vardı; acaba yapabilir miyim, kullanabilir miyim Gayet güzel, hiçbir sorun yaşanmadan oylarını kullandılar dedi. (DHA)

TEKİRDAĞ (DHA)

YORUMLAR
500
AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı AFAD, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı TRAKYA'DA DA BULGARİSTAN'DAKİ GENEL SEÇİMLER İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİLDİ TRAKYA'DA DA BULGARİSTAN'DAKİ GENEL SEÇİMLER İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİLDİ Trakya 2. PetFEST kedi ve köpek güzellik yarışması yapıldı Trakya 2. PetFEST kedi ve köpek güzellik yarışması yapıldı
Kaynak: DHA

Trakya Bölgesi, Güner Çetin, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da, Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına gittiler - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:00 Manchester City, Manchester United'ı 6-3 mağlup etti!
17:39 Manchester United'ı yok eden Haaland, tarihe adını yazdırdı!
17:37 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap gecikmedi: Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır
17:07 Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durum kocayı şaşkına çevirdi!
16:58 Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:52 Ordu'da babasının tüfeğiyle oynayan çocuk, kazara kız kardeşini vurarak öldürdü!
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:38 Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 18:27:22. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya'da, Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına gittiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement