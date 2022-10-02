Trakya'da, Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına gittiler(2)

'SEÇİMLERE KATILIM İYİ'

Hak ve Özgürlükleri Hareketi (HÖH) Trakya Temsilcisi Güner Çetin, Bulgaristan'daki seçimlere Türkiye'deki çifte vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Çetin, Seçim süreci şu an sakin gidiyor. Vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; sandığa gelmeyenler gelsin, demokratik hakkını kullanarak Bulgaristan'da yaşayan Türkleri desteklesin. Oy süreci devam ediyor. Oylar, elektronik ortamda kullanılıyor. Şunu belirtmek istiyorum, özelikle yaşlılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir çekince vardı; acaba yapabilir miyim, kullanabilir miyim Gayet güzel, hiçbir sorun yaşanmadan oylarını kullandılar dedi. (DHA)

TEKİRDAĞ (DHA)