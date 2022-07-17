Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı - Son Dakika
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Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı

17.07.2022 16:21

Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı Kırklareli'nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de görülmeye başladı 'Çayır tırtılı' ile mücadele sürüyor Trakya'da tarım arazilerinde ekili olan ayçiçeklerine dadanan çayır tırtılına karşı mücadele sürerken Kırklareli'nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de...

Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı

Kırklareli'nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de görülmeye başladı

'Çayır tırtılı' ile mücadele sürüyor

KIRKLARELİ - Trakya'da tarım arazilerinde ekili olan ayçiçeklerine dadanan çayır tırtılına karşı mücadele sürerken Kırklareli'nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de görülmeye başladı.

Trakya'da yaklaşık 10 gün önce başlayan çayır tırtılı ile mücadele sürüyor. Bölgenin her yerini istila eden çayır tırtılı Kırklareli'nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de görülmeye başladı. Çayır tırtılına karşı droneyle, traktörler ile mücadele devam eden çiftçi, bir an önce bu istilanın bitmesini umut ediyor. Çayır tırtılına karşı mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son olarak Pınarhisar ve Vize ilçelerinde çayır tırtılı görülmeye başladığını söyledi.

Şaylan, sulak alanlarda drone ile kurak alanda traktörler ile ilaçlama yapıldığını belirterek, "Kırklareli dair bütün Trakya'nın her yerinde çayır tırtılı istilası var. Türkiye'de ne kadar drone ile ilaçlama yapan şirket varsa hepsini aradık ve hepsi de bölgemize gelmeye başladı. Ama artık droneler de ilaçlamaya yetmiyor. Sulu tarım yapılan yerler drone ile ilaçlamak istiyor. Çayır tırtılı öyle bir zararlı ki tarlada hiçbir şey bırakmıyor. Ayçiçeğinin de yüzde 50'si Trakya bölgesinde yetiştiği için bu bizim için geriye dönülmez son gibi. Çiftçi arkadaşlar kurak bölgede traktörleri ile ilaçlama yapıyor. Yaklaşık 1 haftadır bunu mücadelesini veriyoruz. Fakat her yerde çıkmaya başladı. Pınarhisar ve Vize ilçesinde de başladı. Her gün bir yerden kötü haber alıyoruz. Umarı bu çayır tırtılını baskılaya biliriz" dedi.

Çiftçi Ramazan Arı, çayır tırtılı istilasını drone ile ilaçlama yapılarak çözüleceğini belirterek yetkililerden yardım beklediğini ifade etti. Arı, bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Birol Ekici ve yetkililere teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da 'çayır tırtılı' alarmı - Son Dakika

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