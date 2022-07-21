Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor

21.07.2022 08:51
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor

Trakya'da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı mücadelenin büyük kısmı tamamlandı, kalan kısımlar arıların zarar görmemesi amacıyla akşam saatlerinde ilaçlanıyor.

Trakya'da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı mücadelenin büyük kısmı tamamlandı, kalan kısımlar arıların zarar görmemesi amacıyla akşam saatlerinde ilaçlanıyor.

Tırtıl popülasyonu, yoğun olarak Edirne'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Enez, Kırklareli'nin merkez ilçe, Lüleburgaz, Babaeski, Tekirdağ'ın ise Süleymanpaşa, Muratlı, Malkara, Hayrabolu ilçelerinde görüldü.

Çayır tırtılı görülen ekili tarlaların tamamına yakını, kara ekipmanları ve dron hava sistemleriyle büyük oranda ilaçlandı.

Bölgede yaklaşık 4 milyon dekarlık ekim alanından 260 bin dekar alanda görülen tırtılla mücadele kapsamında ayçiçeği tarlalarının tamamına yakınına ilaç sıkıldı. Kalan kısımlarda çalışmalar ise rüzgar nedeniyle insansız hava araçlarının kalkamaması nedeniyle tamamlanamadı. Bu alanlarda ilaçlamalar akşam ve gece saatlerinde sürdürülüyor.

Havadan ilaçlama ekipleri, arıların polen toplamaya son verdiği ve kovanlara çekildiği akşam saatlerinde ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Ekipler, Kırklareli'nde yoğun olarak il merkezine bağlı Kavaklı ve İnece beldelerinde çiftçilerin talepleri üzerine gün batımına doğru ilaçlama yapıyor.

Arıların kovana çekilmesi bekleniyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bölgedeki ayçiçeği tarlalarını kurtarmaya çalışırken, arılara da zarar verilmemesi amacıyla ilaçlamaların akşam saatlerinde yapılmaya başlandığını söyledi.

Arı popülasyonunun da çok önemli olduğunu ifade eden Aksoy, ayçiçekleri kadar onların da korunması gerektiğini kaydetti.

Özellikle arıların kovanlara çekildiği saatlerde ilaçlamaya özen gösterdiklerini dile getiren Aksoy, "Kırklareli'nde bütün alanları ilaçlamış olduk. Yaklaşık 100 bin dekar alanın ilaçlaması bitti. Zararlı baskı altına alınmış oldu. İlaçlamaların hepsini arıların yuvalarına döndüğü saatte yapmaya çalışıyoruz. Akşam saatleri hem serin oluyor, ilacın buharlaşması engellenmiş oluyor hem de özellikle arılar ve diğer canlılara zarar verilmiyor." diye konuştu.

İlde büyük oranda zararlının yok edildiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Belki lokal bölgelerde de çıkarsa zarar yapmaz. Kırklareli'nde bu sene yaklaşık 900 bin dekar ekim alanımız var ama ikinci ekim alanıyla birlikte bu 1 milyonun üzerine çıkıyor. Bu seneki rekoltemizi de 250 bin tonla 275 bin ton arasında bekliyoruz. Henüz hasat olmadığı için erken konuşmak da doğru değil ama bu sene bizim rekoltede bir değişiklik beklemiyoruz."

Çiftçi Halil Özdinç de ayçiçeği tarlasına çayır tırtılının zarar verdiğini tespit etmesi üzerine ilaçlattığını anlattı.

Edirne ve Tekirdağ da ilaçlamalar arıların zarar görmemesi için büyük oranda akşam saatlerinde yapılmaya başlandı.

YORUMLAR
500
'Edirne ciğer sarma' coğrafi işaret aldı 'Edirne ciğer sarma' coğrafi işaret aldı Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:37 Tacizciyi polise şikayet edeceğini söyleyen kadın sığındığı tekel bayisinde hunharca dayak yedi! "Öleceğimi düşündüm"
08:33 Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler: Allah o anda canımı alsın
06:08 Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek
08:02 Tarkan'dan yeni şarkı müjdesi! 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısı için son hazırlıklar
07:36 Afyonkarahisar'da karısını rahatsız eden adamı döverek öldürdükten sonra cesedi köy girişine attı
00:41 Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı
00:26 Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi
00:14 Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı
00:12 Jorge Jesus'tan transfer sorusuna tepki: Kiev rövanşında oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok
23:46 Fener'in Devler Ligi ön eleme maçında oyuna giren Arda Güler taraftarı heyecanlandırdı! Genç yıldız çektiği şut sonrası ilginç anlar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 08:51:27. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement