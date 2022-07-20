Trakya'da "çayır tırtılına" karşı ilaçlı mücadelede sona gelindi - Son Dakika
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Trakya'da "çayır tırtılına" karşı ilaçlı mücadelede sona gelindi

20.07.2022 11:32
Trakya'da "çayır tırtılına" karşı ilaçlı mücadelede sona gelindi

Trakya'da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı yürütülen ilaçlı mücadelenin sonuna gelindi.

Trakya'da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı yürütülen ilaçlı mücadelenin sonuna gelindi.

Bölgede ayçiçeği ekili yaklaşık 4 milyon dekarlık alanda tırtıl popülasyonu, yoğun olarak Edirne'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Enez, Kırklareli'nin merkez ilçe, Lüleburgaz, Babaeski, Tekirdağ'ın ise Süleymanpaşa, Muratlı, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde görüldü.

Tırtılla havadan mücadeleye geçen hafta başlandı.

Çayır tırtılı görülen ekili tarlaların tamamına yakını, kara ekipmanları ve dron hava sistemleriyle ilaçlandı.

Yer yer fırtınanın etkili olması nedeniyle havadan ilaçlama yapılamayan ekili arazilerde ise bugün çalışmalara devam ediliyor. Arı kovanlarının yakınında olan yerlerde ise ilaçlamanın akşam yapılmasına dikkat ediliyor. Bu akşam da arıların kovanlarına dönmesi sonrası bazı bölgelerde ilaçlama gerçekleşecek.

Son çalışmalarla, üç ilde "çayır tırtılına" karşı ilaçlı mücadele tamamlanmış olacak.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da 'çayır tırtılına' karşı ilaçlı mücadelede sona gelindi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'da "çayır tırtılına" karşı ilaçlı mücadelede sona gelindi - Son Dakika
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