CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Trakya'da kutlandı - Son Dakika
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CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Trakya'da kutlandı

09.09.2022 10:48
CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Trakya'da kutlandı

Trakya'da, CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Trakya'da, CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen programda anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP'nin kurulurken yaşanan heyecanın aynısını bugün de hissettiklerini söyledi.

CHP'nin Türkiye'nin ileriye gitmesi için mücadele ettiğini belirten Pekcanlı, "Ülkemizin aydınlığa çıkması için toplumun çıkarları için örgütlerimizle mücadeleye devam edeceğiz. Başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere partimize emek veren tüm partililerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir neferi olmaktan gurur duyduğum partimizi 99. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." diye konuştu.

CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise CHP üyesi olmaktan dolayı onur ve gurur duyduklarını belirterek, partinin kuruluş yıldönümü tebrik etti.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, parti yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Başkanı Alaaddin Güncer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Güncer, 99. yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde kurulan CHP'nin büyük bir çınar olarak gördüklerini ifade eden Güncer, CHP'nin 99 yıl önce başladığı siyasi faaliyetiyle genç cumhuriyeti demokrasiye hazırlayan parti olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokrasi, adalet, üretim ekonomisi, sosyal devlet ve sürdürülebilirliği merkeze alan toplumsal başarı ve kamu yararını güvence altına alan bir siyaseti inşa edeceklerini dile getiren Güncer, törene katılanlara teşekkür etti.

Törene, Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile partililer katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önündeki törende CHP İl Başkanı CHP İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Saygın, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde siyasi faaliyetlerine başlayan CHP'nin, ülkenin kuruluş mayasını oluşturan ve genç Cumhuriyeti demokrasiye hazırlayan bir parti olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Trakya'da kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Trakya'da kutlandı - Son Dakika
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