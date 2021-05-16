Trakya'da çiftçiler "tam kapanma" sürecinde de üretimlerini sürdürdü

Türkiye'nin tahıl ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çiftçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde de üretimlerine hız kesmeden devam etti.

Hava sıcaklığının artması ve toprağın tavlı olmasını fırsat bilen Trakya çiftçisi, tarlasına ayçiçeği ve mısır başta olmak üzere diğer tahıl ürünlerini ekti.

Tarlalarda hummalı bir çalışma yürüten çiftçiler zaman zaman sıcak hava ve topraktan kalkan toz nedeniyle zorlandı.

Çiftçiler "tam kapanma" sürecinden muaf tutularak üretimlerini sürdürebildikleri için mutluluk yaşadı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, Trakya çiftçisinin tam kapanma sürecinde de kurallara riayet ederek üretime katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Salgın sürecinde tarımın önemini herkesin daha iyi anladığını belirten Şaylan, "Üretici gerçekten durmuyor, çalışmaya devam ediyor. Üretici işini yapmaya, bir an önce bitirmeye çalışıyor. Kısıtlama dönemi de bize göre çiftçinin işine geldi." dedi.

Şaylan, tüm tarlalarda yoğun çalışma yürütüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sanki harman sezonu gibi gerçekten. Sebze ekimi, meyve, ağaçların bakımı her türlü zirai faaliyetler sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında üretim, ekim, dikim devam ediyor. Kısıtlamadan muaf olmasaydık ülke olarak çok sıkıntılı günler bizi bekliyordu. Daha önce de kısıtlama döneminde buğdayımızı, arpamızı ekmiştik. Şimdi de ayçiçeği ve mısırımızı ekiyoruz bölge olarak. Diğer bölgelerde de daha değişik ürünler ekiliyor. Kısıtlamadan muaf olmasaydık herhalde peynir, yoğurt, ekmek, her türlü yiyecek aşırı pahalı şekilde önümüze gelirdi."

"Çiftçi olursa ülke kalkınır insanlık daha rahat yaşam sağlar"

Kırklareli'nde çiftçilik yapan Gürkan Üzel ise tam kapanma sürecinin ülke açısından verimli geçtiğini ifade etti.

Kendilerinin de bu sürece katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Üzel, "Üretime hiç ara vermiyoruz. Mısır ve ayçiçeği ekiyoruz. Sabah 05.00'de kalkıyoruz, hayvan bakıyoruz, 2 saat sonra traktörümüzü, makinemizi hazırlıyoruz, tarlaya gelip ekim yapmaya başlıyoruz. Devletimiz bir tolerans tanıyor. Çiftçi olursa ülke kalkınır, insanlık daha rahat yaşar. Tarımla yürür her şey, üretim olmadığı zaman hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

Çiftçi Ferhat Demiray da tam kapanma sürecinde ülkenin refahı için tarlalarda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da kısıtlamadan muaf tutulan çiftçiler de tarlalarında çalışarak üretime önemli katkı sağladı.