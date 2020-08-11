"Trakya'da çok aşırı erken ekimlerden de kaçınmamız gerekiyor" - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, Trakya'da yağışların bu yıl az olmasıyla tarım ürünlerinde verim kaybı yaşandığını, bunun önüne geçmek için erken ekim, sık ekim yapılamaması ve yanlış çeşit tercih edilmemesi gerektiğini uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Başer, AA muhabirine, Trakya'da son 24 ayda bölgesel bir kuraklık yaşandığını belirtti.

Üreticilerin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Başer, geçen yıl bilmeden bir kuraklık geçirildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Başer, yağışların bu yıl az olduğunı belirterek, "Bu yıl yağışlar az oldu. Kuraklığa karşı önlemlerimizi almalıyız. Trakya'daki çeşitler kuraklığa hazır değil. Bölgemizde topraklar aşırı işleniyor. Toprakları aşırı işlememiz gerekiyor. 3-4 kere toprağı ekmeye çalışıyoruz. Trakya'da çok aşırı erken ekimlerden de kaçınmamız gerekiyor. Aşırı azotlu gübre kullanımından da kaçınmalıyız. Kuraklığa karşı tarımsal teknikleri geliştirmemiz lazım." diye konuştu.

Trakya'daki buğday ve ayçiçeği çeşitleri kuraklığa alışık olmadığını dile getiren Başer şunları kaydetti:

"Orta Anadolu da ki ürün çeşitleri kuraklığa hazır. Kuraklığa dayanıklı ürün çeşitlerini Trakya'da yaygınlaştırmamız lazım. Bütün çiftçilerimize önermemiz lazım. Trakya'daki var olan su kaynaklarını da bilinçli kullanmalıyız. Bölgemizde kuraklık olacakmış gibi hazırlık yapıp ona göre önlemlerinizi almalıyız."