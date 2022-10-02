TRAKYA'DA DA BULGARİSTAN'DAKİ GENEL SEÇİMLER İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİLDİ

BULGARİSTAN"da yapılan erken genel seçimde, Türkiye'de yaşayan soydaşlar sandık başına gidip oy kullandı.

Bulgaristan'da alınan erken seçim seçim kararının ardından bugün yapılan seçimlerde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar da oy kullandı. Trakya'da, seçimler için Tekirdağ'da 18, Kırklareli'de 7, Edirne'de 3 olmak üzere toplam 28 sandık kuruldu. Soydaşlar, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken, seçime ilgi gösterdikleri görüldü.

'ARTIK İSTİKRARIN OLUŞMASINI İSTİYORUZ'

Edirne'de oy kullanma işlemi merkezde Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu ile 75'inci Yıl İlkokulu'nda ve Keşan ilçesinde gerçekleştirildi. Kentte yaşayan çifte vatandaşlar ve Bulgar vatandaşları sabah erken saatlerden itibaren sandıkların yolunu tuttu. Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan'da artık istikrar oluşması gerektiğini belirterek, "Son 1.5 yıl içerisinde Bulgaristan'da 4 seçim gerçekleştirildi. Bugün de 4'üncüsünü yapıyoruz. Vatandaşımız 'artık sıkıldık' seçimlerden diyebilir ama yine de kalabalık şekilde Edirne'deki seçmenimiz sandıklara gelmekte. Biz Bulgaristan Türkleri olarak, özellikle Türkiye'de yaşayan soydaşlarımız adına şunu söyleyebiliriz, vatandaşlarımızın sandığa gitmekten sıkılma sebebi istikrarın olmaması. Bu durum vatandaşı etkiliyor. Biz dernek olarak Bulgaristan ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin gelişmesi yönünde çaba sarf ediyoruz. Bu çabanın olması için de istikrarlı bir yönetimin olması bizim arzumuz, gönlümüzden geçen bu. Herkes oyunu istediği partiye veya kişiye atabilir fakat artık istikrar olsun ve seçimler normal takviminde olsun" dedi.

'VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Edirne'de oy kullanan çifte vatandaş Erhan Vatansever, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hem desteklediğimiz parti başarılı olur hem de Bulgaristan istikrara kavuşur. O nedenle görevimizi yaptık ve sonuçları bekleyeceğiz" diye konuştu.

Oyunu kullanan Hikmet Çavuşoğlu da, seçimlerin Bulgaristan için hayırlı olmasını diledi. Çavuşoğlu, "Herkes gibi ben de buraya oyumu kullanmaya geldim. İnşallah bu kez Bulgaristan için istikrarlı bir seçim olur, inşallah komşumuza istikrar gelir. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ'DA DA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 50'nci Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta sabahın erken saatlerinde oy kullanma işlemi başladı. Okula oy kullanmaya gelen Bulgaristan göçmeni vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra evlerine döndü. Oy kullanan vatandaşlardan Emin Yılmaz, "Evet bu sefer kazanacağız. Daha fazla milletvekili kazanmayı düşünüyoruz. Niyetimiz bu. Kaç defa ertelerlerse ertelesinler, sonuçta biz alacağımız oyları almaya geldik. Bunun için de sabah erkenden oyumuzu kullanmaya geldik" diye konuştu.

'VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Erman Çelik isimli vatandaş ise vatandaşlık görevini yaptıklarını belirtti. Çelik, "Bulgaristan'da parlamento seçimlerinde oy kullandık. Sevdiğimiz partiye verdik, oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık" şeklinde konuştu.

ELEKTRONİK OY KULLANMA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise Havuzlar Ortaokulu'nda kurulan sandıklarda çifte vatandaşlar, saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Elektronik oy kullanma sisteminin de kullandığı okulda yoğunluk oluştu. Listelerde isimleri olmayanlar ise okullardaki görevli yazıcılar tarafından beyanname doldurup oylarını kullandı.