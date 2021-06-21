Trakya'da dijitalleşme hareketi başladı

Dijital Trakya Projesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın da içinde bulunduğu Trakya bölgesindeki 26 Oda ve Borsa'nın ortağı olduğu Trakya ABİGEM A.Ş. aracılığı ile KOBİ'lere dijitalleşme yolunda ihtiyaç duydukları destekleri sağlıyor.

Dijitalleşen işletmelerin sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına satış yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla e-ticaret ve e-ihracat alt yapısı ve dijital platform üyeliğini bir yıl ücretsiz olarak KOBİ'lerin hizmetine veriyor.

Tüm ürünlerini tüketiciye ulaştırabilecekler

Dijital Trakya Projesi kapsamında her firma ve girişimciler kendi alan adı altında online dünyada varlığını göstererek ürün ve hizmetlerinin pazarlama ve satışını gerçekleştirebildiği gibi, Trakya'ya özel kurulan dijital platformun da üyesi olacaklar. Bu sayede günümüz pazaryerlerine alternatif kendi bölgelerinin platformunda avantajlı maliyetlerle ürün ve hizmetlerini tüketicilere ulaştırabilecekler. Dijital Trakya Projesi, 7/24 çalışan teknoloji desteği ile Trakya bölgemizin dijital dönüşümüne öncülük etmesiyle, girişimcilerin küresel arenada rekabet gücünü arttırarak uluslararası ticarete güç katmayı hedefliyor.

"Dijital Trakya Projesi ile 1000 KOBİ'mizi dijitalleştireceğiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Trakya'daki KOBİ'lerimiz bir yıl boyunca pek çok başlık altındaki desteklerden ücretsiz yararlanacaklar. Bu desteklerden bazıları e-ticaret ve e-ihracat yapmanıza olanak sağlayacak, kendi alan adınız altında çalışan B2B ve B2C özelliklere hakim, yeni nesil alt yapı, kendi sitenizden satışını yapmakta olduğunuz ürünlerin tek bir platform üzerinden yerli ve yabancı müşterilere satış imkanı, destek kapsamı boyunca farklı konularda eğitimler ve yeni iş planınızda yanınızda olacak stratejik planlama desteği, e-ticarete yeni başlayan KOBİ'lere yönelik eğitimler, yurt içi ve yurt dışı kargo süreçleri ile ilgili eğitimler, dijital pazarlama, sosyal medya, e-ihracat, ödeme sistemleri, firmaların ve girişimcilerin ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları ek hizmetler konusunda, kargo, lojistik ve ödeme sistemleri gibi, projeni toplu yaptığı anlaşmalardan faydalanarak avantajlı maliyetler ile maksimum getiri imkanı. Tamamen milli ve yerli kaynaklarla geliştirilen, Dijital Trakya Projesi ile KOBİ'ler, bölgesel ve/veya sektörel bir pazaryeri mantığında fakat kendi marka veya alan adlarında ticaret yapabilecekler. Çoklu dil desteği sayesinde ürün ve hizmetleri farklı ülkeler ve farklı para birimleri ile satışa açarak, e-ihracatın sınırsız dünyasında satışlarını arttırma imkanına sahip olacaklar. Hiçbir kodlama veya yazılım bilgisi gerektirmeden, işletmelerimiz kendi online satış platformlarını hayata geçirerek, Dijital Trakya Projesinin sağladığı güç birliği platformu ile dijitalleşmede fark oluşturacaklar. Bu güç birliği milli hedeflerimiz için çok önemli bir kaynaktır. Dijital Trakya Projesi kapsamında 1000 KOBİ'mizi dijitalleştirerek online itibarlarının yükselmesine ve gelirlerinin maksimum seviyeye çıkmasına olanak sağlıyoruz. Trakya dijital dönüşüm hareketinde yerinizi almak için www.dijitaltrakya.com adresinden bilgi alabilir ve hemen başvuruda bulunabilirsiniz" dedi. - TEKİRDAĞ