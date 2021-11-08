Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valilileri, İçişleri Bakanlığının "Bi hareketine bakar" kampanyası kapsamında direksiyon başına geçti.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım makam araçlarının direksiyonuna geçerek "Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." mesajını paylaştı, emniyet kemerlerini taktı.
Valilerin mesajlarını içeren klip, valiliklerin sosyal medya hesaplarından "Bi Hareketine Bakar Hayat" etiketiyle paylaşıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Trakya'da direksiyon başına geçen valiler güvenli sürüş için 'Bi hareketine bakar' dedi - Son Dakika