Trakya'da Doğal Gaz Bulundu
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da küçük bir doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Trakya
'da küçük bir doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.
Dönmez, Trakya'da birkaç yıldır çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çalışmalardan sonra küçük bir doğal gaz keşfimiz oldu. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakanlık hesabında yer alan diğer mesajda ise Dönmez, "Türkiye
Taş Kömürü Kurumu mart ayında kurayla işçi alımı yapacak. Bir ay içinde 2 bin 400 işçinin kadro işlemleri tamamlanacak." bilgisini paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:05 Kaynak: AA
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