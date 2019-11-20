Trakya'da doğalgaz heyecanı

TEKİRDAĞ - Trakya bölgesinde gerçekleştirilen doğalgaz ve petrol keşif çalışmaları kapsamında İnanlı-1 sahasında gaz akışkanlığına ilişkin testler gerçekleştirildi. Bölge sakinleri doğalgazdan umutlu olduklarını ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacağını ifade ettiler.



286 milyar metreküplük doğalgaz müjdesi

Norveçli enerji şirketi Equinor'un Türkiye Ülke Başkanı Paul Piche, Trakya bölgesinde gerçekleştirilen doğal gaz ve petrol keşif çalışmaları için Valeura ile Mayıs 2016'da sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak; yılın üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda doğalgaz akış testlerinin sürdüğüne vurgu yaptı. Trakya Havzası'nda bulunduğu tahmin edilen 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklanan iki firmanın çalışmaları sürüyor. Test çalışmalarının sürdüğü Tekirdağ'ın Muratlı İlçesinde bulunan Yukarsırt mahallesinde bulunan alana gelen mahalle sakinleri mutlu olduklarını belirtti.



"Yüklü miktarda bir rezerv olduğu söyleniliyor"

Köylülerden Hasan Özkan Doğalgaz bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Köyümüz arazisinde doğalgaz rezervi bulundu. Bunun için buradayız. Biz bunun için çok mutluyuz. Yüklü miktarda bir rezerv olduğu söyleniliyor. İnşallah yurdumuz ekonomisine de büyük katkısı olacaktır. Ben Türk vatandaşı olarak kendi adıma söylüyorum. Muratlı-Tekirdağ'da böyle düşünüyor. İnşallah Türkiye doğalgaz konusunda daha da rahatlayacak. Fiyatlar inşallah daha da düşecek" dedi.



"Köylü olarak çok mutluyuz"

Mahalle sakinlerinden Burak Yıldırım isimli vatandaş ise, "Köyümüzde doğalgaz rezervi bulundu bundan dolayı çok mutluyuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bütün her yerde bulunur. Köylü olarak çok mutluyuz. İnşallah devamı gelir. Bulunan doğalgaz kullanıma da açılırsa vatandaş olarak çok mutlu olacağız" diye konuştu.