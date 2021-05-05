Trakya'da düşüşe geçmesine rağmen Kovid-19 vaka sayısı nüfusa oranla yüksek seyrediyor - Son Dakika

Trakya'da düşüşe geçmesine rağmen Kovid-19 vaka sayısı nüfusa oranla yüksek seyrediyor

05.05.2021 10:09
Trakya'da düşüşe geçmesine rağmen Kovid-19 vaka sayısı nüfusa oranla yüksek seyrediyor, System.String[]

Trakya'da vaka sayıları azalmasına rağmen nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında Kırklareli ve Tekirdağ yukarılarda yer alıyor.

Trakya'da vaka sayıları azalmasına rağmen nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında Kırklareli ve Tekirdağ yukarılarda yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre, Kırklareli ve Tekirdağ en çok vaka görülen iller arasında bulunuyor.

Geçen haftaya göre vaka sayılarında önemli düşüşler görülmesine karşın iller sıralamasında, 100 binde 489,89 vaka sayısı ile Tekirdağ 3'üncü, 498,70 vaka sayısıyla Kırklareli 4'üncü, 340,88 vaka sayısıyla da Edirne 18'inci oldu.

Takipler sonucu, yüksek vakalara ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da uyarılarla bu görüşmelerin önlenmesi, artan vakalar sonrası vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması ve kısıtlamanın etkisiyle vaka sayıları nisandan bu yana düşüyor. Bu kapsamda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da nisandaki vaka sayıları şöyle:

3-9 Nisan10-16 Nisan17-23 Nisan24-30 Nisan
Edirne577,54590,05536,83340,88
Kırklareli882,13830,44721,80498,70
Tekirdağ619,85747,13772,20489,89

Aşılama ne durumda?

Bölgede 65 yaş üstü vatandaşlarda en yüksek aşılama oranı, yüzde 88 ile Edirne'de gerçekleşti. Edirne'yi yüzde 86 ile Kırklareli yüzde 85 ile Tekirdağ takip etti.

Edirne'de 117 bin 340 birinci doz, 83 bin 69'u ikinci doz olmak üzere 200 bin 409 doz aşı yapıldı.

Kırklareli'nde 162 bin 842, Tekirdağ'da da 335 bin 220 doz aşılama gerçekleştirildi.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da düşüşe geçmesine rağmen Kovid-19 vaka sayısı nüfusa oranla yüksek seyrediyor - Son Dakika


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