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Trakya'da elektrik arıza ekipleri kar kış demeden görev başında - Son Dakika

Trakya'da elektrik arıza ekipleri kar kış demeden görev başında

29.01.2022 11:03
Trakya'da elektrik arıza ekipleri kar kış demeden görev başında

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TREDAŞ) bakım ve onarım ekipleri, çetin kış şartlarında kesintisiz enerjinin iletilmesi için görevlerini sürdürüyor.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TREDAŞ) bakım ve onarım ekipleri, çetin kış şartlarında kesintisiz enerjinin iletilmesi için görevlerini sürdürüyor.

Edirne'nin Balkan köylerinde etkili kar ve soğuk hava, zaman zaman enerji nakil hatlarında arızalara neden oluyor.

Kar kış demeden görev başında olan ekipler, zorlu yolları aşarak ulaştıkları bölgelerde arızalara müdahale ediyor.

Kimi zaman metrelerce yükseklikteki direklere tırmanan ekipleri en çok sert rüzgar etkiliyor. Ekipler, araçlarının girebildiği alanlarda ise sepet yardımıyla yukarı çıkıp onarımı yaparak enerjinin kesintisiz şekilde iletilmesini sağlıyor.

"Amacımız kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak"

TREDAŞ Edirne İl Müdürü Ahmet Keleş, AA muhabirine, zorlu hava şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirdiklerini söyledi.

Soğuk hava ve kar yağışının zaman zaman zorluk yaşattığını belirten Keleş, "Ekiplerimiz bu zorlu şartlarda çalışmaya alışık. 7 gün 24 saat çalışarak vatandaşlarımıza sağlıklı enerji vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak." dedi.

Keleş, hava şartlarının en çok arıza bölgesine ulaşımda zorluklara neden olduğunu ifade etti.

Ekiplerin işlerini büyük özveriyle yaptığını anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Vatandaşımıza kaliteli hizmet vermek bizi mutlu ediyor, en büyük motivasyonumuz bu. Tüm hatlarımızın yıllık bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar 365 gün hiç durmadan devam ediyor. Rutin bakımların haricinde arzılar da meydana geliyor. Bu arızlara hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Karlı ve soğuk ortamlarda çalışmak çok zor. Arkadaşlarımız yeri geldiğinde kilometrelerce yürümek zorunda kalabiliyor."

Arıza onarım personeli Gökhan Turan ise kışın en çok buzlanma ve tipi şeklindeki yağışın çalışmaları etkilediğini dile getirdi.

Kar nedeniyle ulaşımda zorlukların yaşandığını vurgulayan Turan, "Gerektiği zaman elimizde malzemelerle yürüyoruz. Bu biraz bizi zorluyor. Vatandaşlarımıza elektrik arızlarını yansıtmamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz." diye konuştu.

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Trakya Elektrik Dağıtım, Edirne, Enerji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da elektrik arıza ekipleri kar kış demeden görev başında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da elektrik arıza ekipleri kar kış demeden görev başında - Son Dakika
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