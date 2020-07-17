Trakya'da en tatlı hasat başladı - Son Dakika

Trakya'da en tatlı hasat başladı

Edirne'de ayçiçeklerinin süslediği arazilere yakın bölgelere kovanlarını bırakan bal üreticileri, 5 ay boyunca emek vererek ürettikleri ayçiçeği balının hasadını yapmanın heyecanını yaşıyor.

Edirne'de ayçiçeklerinin süslediği arazilere yakın bölgelere kovanlarını bırakan bal üreticileri, 5 ay boyunca emek vererek ürettikleri ayçiçeği balının hasadını yapmanın heyecanını yaşıyor.

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Türkiye'nin ayçiçeği balı üretiminde önemli rol oynayan Edirne'de yüzlerce bal üreticisi en tatlı hasada başladı. Sabahın erken saatlerinde bal kovanlarını açan üreticiler, kovanlardan topladıkları petekleri, çadırlarda sağım makinesiyle sağarak, satışa hazır hale getiriyor.


Üretici rekolteden memnun


Bin bir derde deva olarak bilinen ve sofraların vazgeçilmezi arasında yer alan balın hasadı için yoğun mesai yapan Edirneli arıcılardan Erman Arabacı, üreticinin bu yılki rekolteden memnun olduğunu belirterek, Trakya ve Edirne'nin ayçiçeği balı üretiminde Türkiye'nin önemli bölgeleri arasında bulunduğunu ifade etti.


Covid-19 arı ürünlerine talebi artırdı


Korona virüs salgını sonrası arı ürünlerine talebin gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Edirneli bal üreticilerinden Erman Arabacı, zaman zaman taleplere yetişmekte zorluk çektiklerini ifade ederek, yeni sezonla birlikte hem vatandaşların hem de bal satıcılarının yüzünün güleceğini ifade etti. Arabacı, diğer arı ürünleri polen ve propolis gibi ürünlere de ciddi talep olduğunu söyledi.


Bölgede üç çeşit bal üretiliyor


Arabacı, bölgede ilkbahar döneminde kara çalı, ayçiçeği sezonunda çiçek balı ve Saros Körfezi'nde de çam balı üretildiğini de kaydetti. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Koronavirüs, Türkiye, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakya'da en tatlı hasat başladı - Son Dakika Ekonomi
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