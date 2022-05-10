Trakya'da Engelliler Haftası törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Trakya'da Engelliler Haftası törenlerle kutlandı

10.05.2022 12:46

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Engelliler Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Engelliler Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'deki törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı okunduğu esnada otizmli Mehmet Kaynarca, şef Süleyman Uysal ile Edirne Belediye Bandosu'nu yönetti.

Törende konuşan Edirne Engelli Meclisi Başkanı Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, olağan ve olağanüstü durumlarda engelli bireylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, alınacak tedbirler ve yapılacak işlerin planlanmasında, bu alandaki sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde çalışılmasının önemli olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu da engelli vatandaşların hayata katılımının artırılarak yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla sosyal ve ekonomik destek sağladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından kortej, bando eşliğinde 25 Kasım Stadyumu'na yürüdü.

Engelli vatandaşlar, burada kendilerini bekleyen polis ve jandarma araçlarına binerek şehir turu attı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı Ercan Dinkler ile Engelliler Yaşam Derneği Başkanı Behice Köseoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.

Dinkler, konuşmasında, engellilerin yaşamın çok önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Engellilerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Dinkler, herkesin kendisini birer engelli adayı olarak görmesi gerektiğini dile getirdi.

Dinkler, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir." diye konuştu.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ile öğrenciler de katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ve engelli dernekleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Uslu, burada yaptığı konuşmada, engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapmaya devam ettiklerini, kurumların ve vatandaşların engelli bireylere karşı daha duyarlı olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören öğrencilerin halk oyunları gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, engelli dernekleri üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

Trakya'da Engelliler Haftası törenlerle kutlandı
Trakya'da Engelliler Haftası törenlerle kutlandı
Trakya'da Engelliler Haftası törenlerle kutlandı
Trakya'da Engelliler Haftası törenlerle kutlandı
Trakya'da Engelliler Haftası törenlerle kutlandı
Trakya'da Engelliler Haftası törenlerle kutlandı
Trakya'da Engelliler Haftası törenlerle kutlandı
Trakya'da Engelliler Haftası törenlerle kutlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da Engelliler Haftası törenlerle kutlandı - Son Dakika


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