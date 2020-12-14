Trakya'da etkili olan yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Trakya'da etkili olan yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü

14.12.2020 11:31
Trakya'da etkili olan yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü, System.String[]

Trakya'da hafta ortasından bu yana etkili olan yağışlar, buğday üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Trakya'da hafta ortasından bu yana etkili olan yağışlar, buğday üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, uzun zamandır beklenen yağışın çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Yağmurun, tarladaki buğdayların en azından düzenli şekilde çıkıp gelişmesini sağlayacağını belirten Arabacı, "Edirne'de 2 yıldır kuraklık yaşıyoruz. Bu yağmur buğdaylar için iyi oldu. Yeterli değil ama en azından sevindirici. Bugüne kadar düşen az miktardaki yağışla tava gelen buğdaylar çıktı, diğerleri de bu yağışlarla çıkacak. Yağmurun gelmesi çiftçiyi rahatlattı." diye konuştu.

"Çiftçilerimiz yağmurun etkili olmasıyla umutlandı"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da bölgede beklenen yağışın etkili olmasıyla çiftçilerin umutlarının yeşerdiğini, toprağa ve ekili hububatlara çok iyi geldiğini söyledi.

Kuraklık nedeniyle çiftçilerin zor günler yaşadığını dile getiren Şaylan, zor günlerin geride kalmasını temenni etti.

Yağışların sürmesini dileyen Şaylan, "Kentte 2 gündür sakin ve aralıkla devam eden sağanak var. Sağanak, tarlalarımıza, hububatlarımıza adeta can suyu oldu. Ekili alanlarda çıkmayan ürünlerimiz de bu yağışlarla yüzünü gösterecektir. Yağış, sıkıntılarımıza çare olmaya başladı. İnşallah bu şekilde devam eder. Kuraklık nedeniyle su seviyeleri azalan barajlar ve göletlerimiz de dolar." diye konuştu.

"Yağışlar buğday ve kanola için can suyu oldu"

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da son günlerde güzel bir yağış olduğunu belirterek, "Tabii ki kurak bir yıl yaşıyoruz ama ekili olan buğday ve kanola için yağmur şu anda yeterli." dedi.

Saygı, yağışların devam etmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Şu anda bizde sıkıntı yok. Bu yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Yağmurlar birkaç gün daha bekleniyor, bu gerçekleşirse daha iyi olur. Yağış tam yeterli değil ama buğday ve kanola acilen bir yağış istiyordu ve yetişti. Bu yağışlar buğday ve kanola için can suyu oldu. İnşallah devam edecek. Kurak bir yıl geçiriyoruz. Barajlarda su seviyeleri iyice düştü. İnşallah yağışlar ilerleyen zamanlarda devam eder ve bu seviyeler tamamlanır."

Trakya Bölgesi, Ziraat Odası, Edirne, Buğday, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da etkili olan yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika


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