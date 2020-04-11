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Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
14 dakika önce
Alınan tedbirler ile Edirne'de kent merkezindeki cadde ve sokakların hafta içine göre sakin olduğu gözlendi.
Alınan tedbirler ile Edirne'de kent merkezindeki cadde ve sokakların hafta içine göre sakin olduğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:02 Kaynak: AA
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