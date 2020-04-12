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Meydan, cadde ve sokaklardan genel görüntü Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

TEKİRDAĞ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirler sayesinde Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

İki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yasağın ikinci gününde Tekirdağ'da meydanlar, sokaklar ve caddeler de büyük bir sessizlik hakim oldu.

Tekirdağlılar sadece ekmek ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyorlar.

Kentte genelinde, vatandaşların büyük oranda sokağa çıkma yasağına uyduğu gözlemlendi.