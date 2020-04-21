Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor. Edirne'de yağmurlu ve serin havanın etkisiyle meydanlar boş kaldı. Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler Caddelerinde sakinlik gözlendi. Saraçlar Caddesine girişler kısıtlanırken, polis ekipleri, ateş ölçümünü yaptıkları vatandaşların caddeye girişlerine izin veriyor. Kentin tüm mahallerinde "evde kal" anonsları yapılıyor. Kırklareli Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların büyük çoğunluğu "evde kalın" çağrısına uyuyor. Kentte vatandaşlar, önlemler kapsamında, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti. Serin havanın etkili olduğu kentte, normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet ve Yayla Meydanları ile İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde az sayıda insan ve araç yoğunluğu gözlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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