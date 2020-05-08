Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de kent merkezinde bankaların olduğu caddelerde insan hareketliliği gözlendi. Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri ateş ölçümü yapıyor.

Önceki günlere nazaran Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde insan yoğunluğunun arttığı görüldü.

Vatandaşların büyük bölümü ise "Evde kal" çağrılarına uyuyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle cadde ve sokaklardaki insan hareketliliğinde son iki gündür artış yaşanıyor.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yaya ve araç trafiğindeki hareketlilik dikkat çekiyor.

Festival alanında bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı, bazılarının spor aletleriyle çalıştıkları görüldü.

Kant sakinlerinin çoğunluğunun maske takarak sosyal mesafe kuralına riayet ettiği gözlendi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da salgınla mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu gözlendi.

Kent merkezindeki PTT şubesinin önünde kuyruk oluştu.

Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görüldü.