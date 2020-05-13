Trakya'da "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor. Edirne'de kentin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı'nda önceki günlere göre hareketlilik arttı. Polis ekipleri, daha önce girişin kısıtlandığı Saraçlar Caddesi'nde vatandaşların ateşini ölçerken, çoğunluğun maske taktığı gözlendi. Kırklareli ve Tekirdağ Kırklareli'nde de vatandaşlar "Evde kal" çağrısına kısmen uyuyor. Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Kent sakinlerinin büyük bölümünün maske taktığı, bazı vatandaşların banka ile PTT şubeleri önünde kuyruk oluşturduğu gözlendi. Tekirdağ'da da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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