Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal." çağrısına kısmen uyuluyor.

Edirne'de cadde ve sokaklar büyük oranda boş kaldı.

Kent merkezi ve Selimiye Meydanı'da araç hareketliliğinde artış yaşandı. Düne göre insan yoğunluğunda ise azalma görüldü.

Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri, vatandaşların ateşlerini ölçmeyi sürdürüyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde insan ve araç trafiği her geçen gün artıyor.

Vatandaşlar "Evde kal." çağrısına kısmen uyarken, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında yoğunluk önceki güne göre arttı.

Bazı vatandaşlar parklarda yoğunluk oluşturdu. Kent sakinlerinin büyük bölümünün maske taktığı görüldü.

Belediye ekipleri, kentte dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da "Evde kal." çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görülüyor.