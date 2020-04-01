Trakya'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına soğuk havanın da etkisiyle uyulduğu gözlendi.

Edirne'de havanın soğuk ve kapalı olması nedeniyle Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Selimiye Meydanı ve çevresinde düne göre yoğunluk biraz daha azaldı.

Banka ve PTT şubelerinin önlerinde bekleyen vatandaşlar, görevliler tarafından sosyal mesafe kuralına göre içeriye alındı.

Kırklareli



Kırklareli'de vatandaşlar, büyük çoğunlukla koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kalın" çağrısına uyuyor.



İki gündür soğuk ve rüzgarlı havanın etkili olduğu kentte, vatandaşlar, önlemler kapsamında, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.



Normal şartlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile İstasyon Caddesi'nde az sayıda insan olduğu gözlendi.



Tekirdağ

Tekirdağ'da soğuk havanın da etkisiyle vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Soğuk ve yağmurlu havanın hakim olduğu kentte vatandaşlar, önlemler kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ediyor.

Kentin en işlek yerleri olan Köprübaşı ve Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra sahil dolgu alanının da sakin olduğu gözlendi.