Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

Edirne'de hafta sonu ve güneşli havaya rağmen cadde ve sokaklarda büyük oranda boş bir görüntü oluşturdu.

Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanında az da olsa hareketlilik gözlendi.

Ekipler denetimlerini sürdürürken, kent genelinde evde kal çağrılarına devam etti.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Hafta sonu olması nedeniyle kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde diğer günlere göre yoğunluğun azaldığı görüldü.

Sokağa çıkanların da sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görülüyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de cadde ve meydanlar, hafta sonu sakinliğini koruyor.

Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet Meydanları'nda zaman zaman kısa süreli araç yoğunluğu yaşanırken, İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleri'nin ise boş olduğu gözlendi.

Vatandaşların büyük bölümünün "Evde kal" çağrısına uyduğu, zaruri ihtiyaçarını karşılamak amacıyla dışarıya çıkanlarında maske taktığı görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri denetimleri de tedbirler kapsamında denetimlerde bulunuyor.