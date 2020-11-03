Trakya'da eylül ayı dış ticaret verileri açıklandı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından eylül ayı dış ticaret verileri açıklandı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'de eylül ayı ihracatı 6,2 milyon dolar Tekirdağ'da 180,1 milyon dolar, Kırklareli'nde ise ihracat 17,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de eylül ayında ithalat 4,7 milyon dolar, Tekirdağ'da 142 milyon dolar, Kırklareli'nde ise eylül ayında ithalat 16,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.