Trakya'da geçen yılın son çeyreğinde 7 bin 172 daireye yapı ruhsatı verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da geçen yılın son çeyreğinde 7 bin 172 daireye yapı ruhsatı verildi

24.02.2022 13:47
Trakya'da geçen yılın son çeyreğinde 7 bin 172 daireye yapı ruhsatı verildi

Trakya'da geçen yılın son üç ayında 7 bin 172 daireye yapı ruhsatı verildi.

Trakya'da geçen yılın son üç ayında 7 bin 172 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü 2021 yılı ekim, kasım ve aralık aylarını içeren yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 24,1 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü de yüzde 16,8 arttı.

Edirne'de, geçen yılın son çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 1307 oldu. Aynı dönemde yapı ruhsatı verilen daire sayısı Tekirdağ'da 4 bin 697 olurken Kırklareli'nde ise 1168 daireye yapı ruhsatı verildi.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 600 oldu Eskişehir'de yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 600 oldu Denizli'de 577 bin metrekare alana yapı ruhsatı verildi Denizli'de 577 bin metrekare alana yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu, Trakya Bölgesi, Edirne, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da geçen yılın son çeyreğinde 7 bin 172 daireye yapı ruhsatı verildi - Son Dakika


Son Dakika
13:43 ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadı olarak adlandırılan Polonya sınırında hareketlilik
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:53:55. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya'da geçen yılın son çeyreğinde 7 bin 172 daireye yapı ruhsatı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement