Trakya'da girişimci öğrenciler "Yeni İşim Girişim" programıyla destekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya'da girişimci öğrenciler 'Yeni İşim Girişim' programıyla destekleniyor - Son Dakika

Trakya'da girişimci öğrenciler "Yeni İşim Girişim" programıyla destekleniyor

15 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Yeni İşim Girişim" programıyla girişimci öğrencilere eğitim ve her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Yeni İşim Girişim" programıyla girişimci öğrencilere eğitim ve her türlü desteği verdiklerini söyledi.

TRAKYAKA tarafından girişimci öğrencileri destekleyen "Yeni İşim Girişim" programı kapsamında Trakya Üniversitesinde (TÜ) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TÜ Mühendislik Fakültesi Mimar Sinan Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Şahin, programın beşincisini düzenlediklerini ve geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarla birçok genç girişimcinin kendi işini kurduğunu söyledi.

Gençlerin içindeki girişimci ruhu ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Şahin, "Trakya'daki öğrencilerimizin ve girişimcilerimizin farkındalığını artırmak ve onları desteklemek istiyoruz. Her anlamda onların yanındayız." dedi.

Fikri olan girişimcilere devletin destek verdiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Dünya artık klasik girişimcilikten uzaklaşmış durumda. Artık ne iş yapıyorsanız yapın, mesleğiniz hangi branşta olursa olsun, çağın gereklerine uymalısınız. Yaptığınız işi yeni anlayışa uygun, farklı bir gözle yapmak zorundasınız. Bizim isteğimiz dünyaya hakim olan yeni nesil anlayışta, girişimci öğrencileri kamunun imkanlarıyla desteklemek. Oluşturduğumuz bu programda fikirlerinizi destekleyerek maddi ve manevi her türlü desteği vermek istiyoruz."

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da girişimcilik çağında hızlı ve bilgili şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak fikri olan girişimcilere devletin tüm desteği sağladığını söyled

Trakya'da girişimci öğrenciler Yeni İşim Girişim programıyla destekleniyor

Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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