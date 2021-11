Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan'dan organ bağışı çağrısı - Son Dakika

Trakya'da görev yapan sağlık müdürleri herkesi organ bağışı yapmaya davet etti.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, Türkiye'nin canlıdan canlıya nakilde birinci olduğunu ancak kadavradan nakilde son sıralarda yer aldığını belirtti.

Kalkan, organ bağışına herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.

Karışıklıkların önlenmesi amacıyla bağışçıların organ bağışı kartlarının yanlarında bulunmasının önemli olduğunun altını çizen Kalkan, "Bu durumda olası karışıklıkların da önüne geçilmiş olacaktır." dedi.

İnsanların bilgilendirilmesiyle organ bağışına olan farkındalığın artırılabileceğini dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:

"Biz toplum olarak son derece insani meziyetleri olan büyük bir milletiz. Canlıdan canlıya nakilde dünya birincisiyiz ama iş kadavradan nakile gelince tam tersine dünya sıralamasında sonlardayız. Bu anlamda toplumumuzu daha fazla bilinçlendirmeliyiz.

Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin aileleriyle, sağlık çalışanlarının etkili bir iletişim dili kullanılarak ailelerin duyarlı olması sağlanmalıdır. Tüm toplumun bağışçı olması konusunda özendirilmesi gerekmektedir. Her organ bağışı olan kişinin insanları bilgilendirerek her yıl bir organ bağışçısı kazandırması çok anlamlı olacaktır. Bağışlanan bir can bir hayat demektir."

"Halkımızı doku ve organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz"

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise organ bağışı ve organ nakli sayılarının yetersizliği nedeniyle tedavi görmekte olan birçok hastanın organ beklerken hayatını kaybetmesine neden olduğunu anımsattı.

Organ yetmezliklerinin önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Cerit, "Organ ve doku bağışında bulunacak olan kişinin 18 yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olması gerekmektedir. Organ ve doku bağış talebinin iki tanık huzurunda tesirden uzak ve çıkar gözetmeksizin imzalanması gerekmektedir. Ülkemizde en çok nakli yapılan organlar, böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, akciğer, ve ince bağırsaktır. Halkımızı doku ve organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Organ bağışı sevap olarak nitelendirilir"

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünce bir alışveriş merkezinde açılan bilgilendirme standında yaptığı açıklamada, doku ve organ bağışının Türkiye'de ve dünyada çok önemli olduğunu söyledi.

Organ nakli bekleyen çok sayıda hastanın olduğunu belirten Yıldırım, "18 yaşını doldurmuş, akli melekeleri yerinde olan her birey organ nakli için bağışçı olabilir. Vatandaşlarımız, gerek il müdürlüğümüzün gerek müdürlüğümüze bağlı hastanelerimizin bağış birimine, yanlarında getirecekleri 2 şahidin huzurunda başvurarak organ bağışında bulunabilir ve organ bağış kartına sahip olabilirler." dedi.

Yıldırım, bağış kartının oluşturulmasının organların kesin olarak alınacağı anlamına gelmediğini, bunun için aile rızasının da gerekli olduğunu ifade etti.

Organ bağışının yolda ya da hastane dışı vefatlarda yapılamadığını söyleyen Yıldırım, "Organ bağışı hastane ortamında, tıbbi olarak ölümüne karar verilen hastalarımıza yapılıyor. Tıbbi ölüme anestezi, nöroloji, beyin cerrahisi ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekiple karar veriyoruz. Ekip tıbbi ölüm kararını veriyor, organları almak için başka bir ekip müdahale ediyor ve organlar alıyor. Halkımızın kafasında 'organ bağışı dinen uygun mudur?' diye bir soru işareti olabilir. İslamiyet'te de diğer dinlerde de organ bağışı yapılması gereken, insanlara en üst düzeyde faydası dokunan ve gerçekten sevap olarak nitelendirilebilecek bir işlem." diye konuştu.

Kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, bağışta bulunmak isteyenlerin başvuruları alındı.