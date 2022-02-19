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Trakya'da görevli ürologlar deneyimlerini paylaştı - Son Dakika

Trakya'da görevli ürologlar deneyimlerini paylaştı

19.02.2022 11:32
Trakya'da görevli ürologlar deneyimlerini paylaştı

Trakya'da görev yapan ürologlar, Kırklareli'nde gerçekleştirdikleri ameliyatlarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Trakya'da görev yapan ürologlar, Kırklareli'nde gerçekleştirdikleri ameliyatlarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Trakya'da görev yapan hekimler "Trakya Üroloji Hekimleri Aylık Bilimsel Toplantısı" kapsamında, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya geldi.

Hekimler yaptıkları teorik toplantıların yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 8 hastanın ameliyatlarını gerçekleştirdi.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, bugün çok heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi.

Trakya'da görev yapan ürologların Kırklareli'nde bir araya geldiklerini bildiren Cerit, hekimlerin Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatlar gerçekleştirerek bilgi ve deneyimlerini bir birleriyle paylaştıklarını ifade etti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok ise Trakya Üroloji Hekimleri Aylık Bilimsel Toplantısı'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Bu toplantıların hastane için önemli olduğunu vurgulayan Derdiyok, "Bugün bizim için lig değiştirdiğimiz günlerden biri. Çünkü artık sadece hasta tedavi eden değil eğitim veren bir hastane olduk. Umarım bu süreci daha ileri düzeye çıkaracağız." diye konuştu.

Aynı hastanede görevli Prof. Dr. Ahmet Rüknettin Aslan da birikmiş bilgilerin paylaşımı açısından toplantının verimli geçtiğini belirtti.

Trakya'daki ürologların tam gün süren canlı cerrahi operasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Aslan, üroloji alanında hastane olarak başarılı çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Aydın'dan tedavisi için Kırklareli'ne gelen Ahmet Yılmaz da hastane hizmetlerinden çok memnun olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Alkan Çubuk'un tedavisi ile sağlığına kavuştuğunu belirten Yılmaz, "Çok doktor arayışım oldu. Doktor Çubuk ile tanıştık ve tedaviye başladım. Allah'a şükür sağlığım şu an yerinde." dedi.

Trakya'da görevli ürologlar deneyimlerini paylaştı
Trakya'da görevli ürologlar deneyimlerini paylaştı
Trakya'da görevli ürologlar deneyimlerini paylaştı
Trakya'da görevli ürologlar deneyimlerini paylaştı

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da görevli ürologlar deneyimlerini paylaştı - Son Dakika


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