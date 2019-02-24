Trakya'da Hafif Kar Yağışı ve Soğuk Etkili (2)
1 saat önce
DEMIRKÖY'DE OKULLAR YARIN TATİLKırklareli Valiliği, Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda ara verildiğini açıkladı.
DEMIRKÖY'DE OKULLAR YARIN TATİL Kırklareli
Valiliği, Demirköy
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat 2019 pazartesi günü Demirköy ilçemizdeki Milli Eğitim Müdürlüğü
'ne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:39 Kaynak: DHA
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