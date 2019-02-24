Son Dakika Haberleri: Trakya'da Hafif Kar Yağışı ve Soğuk Etkili (2)

Trakya'da Hafif Kar Yağışı ve Soğuk Etkili (2)

1 saat önce

DEMIRKÖY'DE OKULLAR YARIN TATİLKırklareli Valiliği, Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda ara verildiğini açıkladı.

Trakya'da Hafif Kar Yağışı ve Soğuk Etkili (2), System.String[]
DEMIRKÖY'DE OKULLAR YARIN TATİL

Kırklareli Valiliği, Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle  25 Şubat 2019 pazartesi günü Demirköy ilçemizdeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1  gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:39 Kaynak: DHA

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