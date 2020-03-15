Trakya'da hafta kışla kapanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya'da hafta kışla kapanıyor - Son Dakika

Trakya'da hafta kışla kapanıyor

6 saat önce

Trakya'da bir süredir devam eden bahar havası, bugün itibariyle yerini kuvvetli poyraz ve sağanak yağışlara bıraktı.

Trakya'da hafta kışla kapanıyor, System.String[]

Trakya'da bir süredir devam eden bahar havası, bugün itibariyle yerini kuvvetli poyraz ve sağanak yağışlara bıraktı.


Edirne'de, geçtiğimiz Cuma günü hava sıcaklığı 24 derece ve Cumartesi günü ise 20 derece olarak ölçülürken, bugün ise sert bir düşüşle hava sıcaklığı 7 dereceye indi.


Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde tek haneli değerlere inen sıcaklıklarla birlikte sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış öğle saatlerinde etkisini artırmaya devam ediyor.


Gecenin ilerleyen saatlerinde Kırklareli'nin Demirköy, Dereköy ve Kofçaz bölgelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil

Son Dakika Haberleri
19:51 Beşiktaş maçından kareler
19:50 Mersin Valiliği yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlattı
19:50 İstanköy Adası'ndan feribotla Bodrum'a getirilen yolcular sağlık kontrolünden geçirildi
19:50 Mersin Valiliği, bir kadının hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlattı Açıklaması
19:45 ÇANAKKALE Bozcaada'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:55:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya'da hafta kışla kapanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]