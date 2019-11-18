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Trakya'da hafta sonu hava sıcaklıkları düşecek
6 saat önce
Trakya'da hafta sonuna doğru etkili olması beklenen yağış, hava sıcaklıklarını da düşürecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:24 Kaynak: AA
Trakya'da hafta sonuna doğru etkili olması beklenen yağış, hava sıcaklıklarını da düşürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, Trakya genelinde perşembe gününden itibaren yağışlı hava sisteminin etkisine girecek. Trakya genelinde sağanaklar etkili olacak.
Yağışla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ortalama 20 derece ölçülen hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren düşüşe geçecek.
Hava sıcaklıklarının Trakya genelinde 3-4 derece düşmesi bekleniyor.
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