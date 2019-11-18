Trakya'da hafta sonu hava sıcaklıkları düşecek

Yağışla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ortalama 20 derece ölçülen hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren düşüşe geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, Trakya genelinde perşembe gününden itibaren yağışlı hava sisteminin etkisine girecek. Trakya genelinde sağanaklar etkili olacak.

Trakya'da hafta sonuna doğru etkili olması beklenen yağış, hava sıcaklıklarını da düşürecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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