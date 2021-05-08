Trakya'da halk pazarlarında esnafa "Bağırarak satış yapmayın" uyarısı - Son Dakika

Trakya'da halk pazarlarında esnafa "Bağırarak satış yapmayın" uyarısı

08.05.2021 11:35

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde kurulan halk pazarlarında bulaşın önlenmesi için esnaftan kurallara riayet etmesi ve bağırarak satış yapmaması isteniyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde kurulan halk pazarlarında bulaşın önlenmesi için esnaftan kurallara riayet etmesi ve bağırarak satış yapmaması isteniyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla, Edirne'de 4 ayrı noktada semt pazarı kuruldu.

Polis ve zabıta ekipleri, pazar yerlerinin çevresinde önlem alarak vatandaşların araçla pazara gelmesini engelledi.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, cumartesi pazarında yaptığı anonsla, esnafı tedbirlere uymaları yönünde uyardı.

Zogo, esnaftan, sattıkları malların üzerine fiyat etiketi koymalarını isteyerek, anonsla "Lütfen bağırarak satış yapmayınız. Pazar yeri içerisinde sigara içmeyiniz. Tezgahınızdaki sebze ve meyveleri seçtirmeyiniz. Seçmek isteyenlere şeffaf eldiven veriniz. Maskelerinizi ağız ve burnu kapatacak şekilde nizami olarak takınız. Aranızdaki mesafeyi en az 1 metre olacak şekilde ayarlayınız." çağrısında bulundu.

Yetiştirdiği patates ve soğanları cumartesi pazarındaki tezgahında satışa sunan Dinnar Celepler ise "Pazarın kurulması iyi oldu. Bayram üstü herkes en azından evinin masrafını çıkarır. Oldukça, kısmetimiz neyse kazanacağız." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de vatandaşlar ve esnaf, halk pazarlarının açılmasını olumlu karşıladı.

Kırklareli Pazarcılar Odası Başkanı Resul Yıldırım, AA muhabirine, halk pazarlarında tüm tedbirlerin alınarak hizmet sunulduğunu bildirdi.

Vatandaşların salgına karşı duyarlı olmasını isteyen Yıldırım, pazarcı esnafına da bağırmadan satış yapması çağrısında bulundu.

Kent sakinlerinden Adnan İnanoğlu da halk pazarlarının hem yerel esnafın ürünlerini satmasına hem de vatandaşların taze ve ucuz alışveriş yapmasına imkan sağladığını ifade etti.

Tam kapanma sürecinde halk pazarlarının açılmasının özellikle üreticiler açısından önemli olduğunu dile getiren İnanoğlu, pazarların açık alanda bulunmasının daha sağlıklı olacağına inandığını kaydetti.

Tekirdağ'da yaşayan Alper Kasap, evinin yakındaki pazara gelebilmenin kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, "Pazardan görüp daha rahatça taze sebze ve meyvelerimizi alabiliyoruz. Bayram öncesi pazarların açılmış olması esnafa da faydalı oldu. Alışverişimizi yapıp evimize döneceğiz. İnşallah hep beraber esnaf, vatandaş olarak kurallara uyarak salgın sürecini atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Pazarcı esnafı Ahmet Şen ise tezgah açmalarına imkan sunan herkese teşekkür etti.

Trakya'da halk pazarlarında esnafa Bağırarak satış yapmayın uyarısı
Trakya'da halk pazarlarında esnafa Bağırarak satış yapmayın uyarısı
Trakya'da halk pazarlarında esnafa Bağırarak satış yapmayın uyarısı
Trakya'da halk pazarlarında esnafa Bağırarak satış yapmayın uyarısı

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Cumartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da halk pazarlarında esnafa 'Bağırarak satış yapmayın' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelirler giderleri karşılayamadı! Hazine nisanda 13,3 milyar lira açık verdi Gelirler giderleri karşılayamadı! Hazine nisanda 13,3 milyar lira açık verdi Tartışmalı hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak Tartışmalı hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak Karantinada spor yapmaya devam eden Çağla Şikel, kusursuz vücuduyla şov yaptı Karantinada spor yapmaya devam eden Çağla Şikel, kusursuz vücuduyla şov yaptı Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi         
12:56
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi         
11:46
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi         
11:24
Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:03
Mutant virüsün çocuklardaki etkisi katlanarak artıyor! Vakalardaki pozitiflik oranı yüzde 2'den 52'ye çıktı Mutant virüsün çocuklardaki etkisi katlanarak artıyor! Vakalardaki pozitiflik oranı yüzde 2'den 52'ye çıktı         
10:07
Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı         
09:57
Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor         
09:50
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak         
02:22
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 13:16:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya'da halk pazarlarında esnafa "Bağırarak satış yapmayın" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement