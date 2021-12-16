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Trakya'da hatırlatma dozu takviminin güncellenmesiyle aşı merkezleri hareketlendi - Son Dakika

Trakya'da hatırlatma dozu takviminin güncellenmesiyle aşı merkezleri hareketlendi

16.12.2021 13:47
Trakya'da hatırlatma dozu takviminin güncellenmesiyle aşı merkezleri hareketlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, belirlenen Kovid-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçenler için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini açıklaması sonrası Trakya'da aşı merkezleri hareketlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, belirlenen Kovid-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçenler için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini açıklaması sonrası Trakya'da aşı merkezleri hareketlendi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşlar Aşı Uygulama Alanı'nda aşılarını oldu.

Hatırlatma dozunu yaptıranlardan Yakup Öz, AA muhabirine, Bakan Koca'nın açıklamasının ardından zaman kaybetmeden aşı olmak için hastaneye geldiğini söyledi.

Aşının salgınla mücadelede çok önemli olduğunu belirten Öz, "Edirne'de vakalar son zamanlarda artmaya başladı. Toplumu oluşturan bireylerin bu konularda çok hassas davranması gerekiyor. Sınır kentiyiz, giriş ve çıkışlar var. Bu durumdan kaynaklı olarak da ilimizde yaşayanların bir an önce aşı olması gerekli." diye konuştu.

Tülay Araz da sırası gelenlerin beklemeden hatırlatma dozunu olması gerektiğini ifade etti.

Salgının yeni varyantlar ortaya çıkararak devam ettiğini anlatan Araz, "Kendi kendimizden korkar hale geldik. Çocuklarımız, yaşlılarımız var, çalıştığımız yerler kalabalık. Kimseyi riske atmamalıyız, aşımızı olmalıyız." dedi.

Volkan Yalçın da bilime saygı duyduğunu dile getirerek, "Hiç kimse entelektüel yapıya bürünüp aşı karşıtlığı söylemlerinde bulunmasın. Mikrobu yayan odaklar aşının da geçersiz olduğu konusunda mesnetsiz, aslı olmayan iddialarda bulunarak bütün toplumları karşı gelmeye zorlamaktadır. Aşının yararsız olduğu konusundaki beyanlar yalandır. Lütfen aşılarınızı olun." ifadelerini kullandı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da aşı merkezlerine giden vatandaşlar hatırlatma dozlarını olmaya başladı.

Trakya'da hatırlatma dozu takviminin güncellenmesiyle aşı merkezleri hareketlendi
Trakya'da hatırlatma dozu takviminin güncellenmesiyle aşı merkezleri hareketlendi
Trakya'da hatırlatma dozu takviminin güncellenmesiyle aşı merkezleri hareketlendi
Trakya'da hatırlatma dozu takviminin güncellenmesiyle aşı merkezleri hareketlendi

Devlet Hastanesi, Fahrettin Koca, Trakya Bölgesi, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da hatırlatma dozu takviminin güncellenmesiyle aşı merkezleri hareketlendi - Son Dakika


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